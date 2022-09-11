سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

‏مرور أربيل تصدر توضيحا بشأن ‏ ‏إضرام النار ‏بدراجتين محتجزتين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-11T09:57:26+0000
‏مرور أربيل تصدر توضيحا بشأن ‏ ‏إضرام النار ‏بدراجتين محتجزتين

شفق نيوز/ ‏أصدرت مديرية مرور أربيل، ‏يوم الاحد، توضيحاً بشأن إضرام النار بدراجتين محتجزتين لديها.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "‏صباح اليوم ‏وأثناء عمل ‏مفارز المرور بشكل طبيعي لاحتجاز الدراجات النارية غير المرخصة قام أحد أصحاب هذه الدراجات بالاقتراب من مكان احتجاز الدراجات وأضرم النار بدراجتين محتجزتين، وتم إلقاء القبض عليه".

‏وأكدت المديرية أن "السلطات في إقليم كوردستان لا تعارض وجود الدراجات النارية في المدينة لكنها ضد وجود الدراجات غير المرخصة والتي دخلت إلى الإقليم بطريقة غير قانونية".

‏ودعت مواطني الإقليم إلى "الابتعاد عن شراء وقيادة الدراجات غير المرخصة ‏والحصول على رخصة قيادة الدراجات عند شراء الدراجات المرخصة".

related

التربية الكوردستانية: تخصيص أكثر من 46 مليار دينار لمشاريع غير منجزة

Date: 2022-07-11 11:42:26
التربية الكوردستانية: تخصيص أكثر من 46 مليار دينار لمشاريع غير منجزة

اقليم كوردستان على موعد مع تساقط للأمطار والثلوج

Date: 2020-01-29 12:11:58
اقليم كوردستان على موعد مع تساقط للأمطار والثلوج

تركيا تنفذ غارات جوية على 4 مناطق في اقليم كوردستان

Date: 2019-08-16 16:25:59
تركيا تنفذ غارات جوية على 4 مناطق في اقليم كوردستان

رئيس الاقليم يبحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني عدة ملفات

Date: 2021-08-06 10:21:38
رئيس الاقليم يبحث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني عدة ملفات

إقليم كوردستان يقترب من التعاقد مع شركتين لتصنيع لقاح كورونا

Date: 2021-03-28 12:32:53
إقليم كوردستان يقترب من التعاقد مع شركتين لتصنيع لقاح كورونا

مجلس وزراء إقليم كوردستان يصوت على حزمة قرارات

Date: 2022-05-11 16:15:46
مجلس وزراء إقليم كوردستان يصوت على حزمة قرارات

وزير صحة اقليم كوردستان: اقتربنا من اعلان الانتصار على كورونا

Date: 2020-04-20 13:16:17
وزير صحة اقليم كوردستان: اقتربنا من اعلان الانتصار على كورونا

رئاسة اقليم كوردستان تعلن الاستمرار بتعليق المهام التدريبية للبيشمركة

Date: 2020-03-07 13:07:41
رئاسة اقليم كوردستان تعلن الاستمرار بتعليق المهام التدريبية للبيشمركة