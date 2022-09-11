‏مرور أربيل تصدر توضيحا بشأن ‏ ‏إضرام النار ‏بدراجتين محتجزتين

شفق نيوز/ أصدرت مديرية مرور أربيل، يوم الاحد، توضيحاً بشأن إضرام النار بدراجتين محتجزتين لديها.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "صباح اليوم وأثناء عمل مفارز المرور بشكل طبيعي لاحتجاز الدراجات النارية غير المرخصة قام أحد أصحاب هذه الدراجات بالاقتراب من مكان احتجاز الدراجات وأضرم النار بدراجتين محتجزتين، وتم إلقاء القبض عليه".
وأكدت المديرية أن "السلطات في إقليم كوردستان لا تعارض وجود الدراجات النارية في المدينة لكنها ضد وجود الدراجات غير المرخصة والتي دخلت إلى الإقليم بطريقة غير قانونية".
ودعت مواطني الإقليم إلى "الابتعاد عن شراء وقيادة الدراجات غير المرخصة والحصول على رخصة قيادة الدراجات عند شراء الدراجات المرخصة".