‏مرور أربيل تصدر توضيحا بشأن ‏ ‏إضرام النار ‏بدراجتين محتجزتين

شفق نيوز/ ‏أصدرت مديرية مرور أربيل، ‏يوم الاحد، توضيحاً بشأن إضرام النار بدراجتين محتجزتين لديها.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "‏صباح اليوم ‏وأثناء عمل ‏مفارز المرور بشكل طبيعي لاحتجاز الدراجات النارية غير المرخصة قام أحد أصحاب هذه الدراجات بالاقتراب من مكان احتجاز الدراجات وأضرم النار بدراجتين محتجزتين، وتم إلقاء القبض عليه".

‏وأكدت المديرية أن "السلطات في إقليم كوردستان لا تعارض وجود الدراجات النارية في المدينة لكنها ضد وجود الدراجات غير المرخصة والتي دخلت إلى الإقليم بطريقة غير قانونية".

‏ودعت مواطني الإقليم إلى "الابتعاد عن شراء وقيادة الدراجات غير المرخصة ‏والحصول على رخصة قيادة الدراجات عند شراء الدراجات المرخصة".