مرور أربيل تصدر تحذيراً من أماكن اجتاحتها الفيضانات

شفق نيوز/ طالبت مديرية المرور في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس السكان بتجنب التواجد في المياه التي تجمعت فيها مياه الفيضانات الناتجة عن غزارة الأمطار.

وقال المتحدث باسم مرور أربيل المقدم شورش حاجي في بيان اليوم، "نسترعي انتباه السائقين والمواطنين بحدوث فيضانات في بعض شوارع المدينة والمناطق المحيطة بها لذا ينبغي تجنب الأماكن التي تجمعت فيها المياه بكثرة، وإيجاد طرق بديلة.

واجتاحت مياه الامطار عاصمة اقليم كوردستان اربيل مجدداً، في وقت سابق من اليوم، وغرقت العديد من الطرق الرئيسية شمالي المحافظة بسبب غزارة الأمطار.

قررت مديرية تربية أربيل تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، وتأجيل امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل بسبب الامطار.