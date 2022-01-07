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مرور أربيل تصدر تحذيراً لسائقي الطرق الخارجية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-07T08:14:24+0000
مرور أربيل تصدر تحذيراً لسائقي الطرق الخارجية

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة سائقي الطرق الخارجية من السفر في أوقات المساء بسبب تشكل الضباب الشديد الذي يؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم فاضل حاجي في بيان اليوم، "السائقون الأعزاء خاصة أولئك الذين يسافرون بين محافظات الإقليم، ومحافظات وسط وجنوب العراق ليلاً ينبغي لهم أن يحذروا من تشكل ضباب شديد جدا في أوقات المساء لدرجة تنخفض معها مدى الرؤية إلى ما يُقارب الصفر مما ستتسبب بخطر شديد".

ودعا المتحدث السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة في الليالي المقبلة.

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