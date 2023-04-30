مرور أربيل تشرع بتفعيل كاميرا المراقبة على حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أنها ستشرع بتفعيل كاميرا المراقبة على ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارات وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نسترعي أنتباه جميع السائقين أنه بتاريخ 1 من شهر أيار/مايو المقبل سيتم تفعيل كاميرات المراقبة بشأن عدم ربط أحزمة الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة".

وشدد على أن "أي سائق يرتكب مثل هذه المخالفات سيعاقب، لذلك نحث الجميع على الالتزام بالقانون من أجل السلامة".