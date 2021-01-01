مرور أربيل تسدل الستار عن حقيقة لوحة أرقام سيارة "محيّرة"

شفق نيوز/ أفصحت مديرية مرور أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة عن حقيقة لوحة أرقام سيارة أثارت حيرة واستغراب الناس على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها سيارة تحمل لوحة عليها رقم "٩٠٠٩٠٩"، ما أثار تساؤلات بشأن بلوغ عدد السيارات في أربيل إلى هذا الرقم.

وقالت مديرية مرور أربيل في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللوحة التي ظهرت في الصورة المتداولة مزيفة".

ودعت المديرية، كل شخص لديه معلومات عن السيارة أو مكان تواجدها، إلى "التبليغ عنها لدى مديرية المرور من أجل محاسبة مالكها".

وأضافت أن مالك سيارة "يقوم بتزييف لوحة تسجيل بهذا الشكل يشكل خطراً علينا جميعا وليس فقط على المرور".