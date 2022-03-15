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مرور أربيل تدعو أصحاب عجلات لوحات الفحص المؤقت والأوروبية والعراقية لمراجعتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-15T09:45:32+0000
مرور أربيل تدعو أصحاب عجلات لوحات الفحص المؤقت والأوروبية والعراقية لمراجعتها

شفق نيوز/ دعت مديرية المرور في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مالكي عجلات الفحص المؤقت واللوحات الأوروبية إلى زيارة المديرية لغرض تجديد بطاقات الخصوصي.

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في بيان اليوم، "نسترعي انتباه المواطنين أصحاب سيارات الفحص المؤقت، واللوحات الأوروبية، واللوحات الضيقة لوسط وأقصى العراق بأنهم يستطيعون من الآن و صاعدا زيارة قسم البطاقات واللواصق المرورية في اربيل لتجديد بطاقاتهم الخصوصي.

وأوضح أن التجديد يشمل فقط البطاقات البلاستيكية، مشيرا إلى أنه يُشترط للتجديد حضور صاحب البطاقة أو وكيله، ويتعين أن يجري فحص pvi للسيارة.

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