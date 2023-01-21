مرور أربيل تحظر دخول جرارات البناء إلى المدينة إلا بترخيص

شفق نيوز/ قررت مديرية المرور العامة في اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، حظر دخول جرارات البناء سواء المجنزرة منها وغير المجنزرة من الدخول إلى مركز المدينة إلا ترخيص رسمي منها.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم فاضل حاجي في بيان نشره اليوم، إنه مديريته تسترعي انتباه سائقي وأصحاب جرارات البناء من نوع (جرافة، مجرفة، حادلة، وگريدر ومثيلاتها) أنه بأي شكل من الأشكال لا يمكنهم الدخول إلى مجال شوارع (100 متر، و60 مترا، و30 مترا، وعند قدومهم لتلك الشوارع لعمل ضروري يتوجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من قبل مرور المدينة.

واكد على ان تنقلهم يجب أن يكون بطريقة منبسطة وليس السير بالطريقة الاعتيادية.