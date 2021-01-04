مرور دهوك: 646 حادثا في 2020 تسببت بموت 58 شخصا

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور دهوك، يوم الاثنين، انخفاض نسبة الحوادث المرورية في عام 2020 قياسا بعام 2019۔

وقال آزاد طه المتحدث باسم مديرية مرور محافظة دهوك في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "عدد الحوادث المرورية في عموم المحافظة في العام 2020 وصل الى 646 حادثا بين ارتطام وانقلاب ودهس".

واضاف طه؛ أن "58 شخصا قتلوا فيما اصيب 636 جراء هذه الحوادث"، لافتا إلى أن "عدد الحوادث المرورية في عام 2019 بلغ (988) حادثا، أدت الى مقتل 96 شخصا واصابة 1083 شخصا اخرين".

وعزا مسؤول إعلام مرور دهوك أسباب انخفاض الحوادث في العام 2020 الى تحسين الطرق وزيادة استخدام كاميرات المراقبة وإجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، فضلا عن التوعية المجتمعية.