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مرور دهوك ينشر مفارزه في الطرقات الرئيسة لمواجهة كورونا.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-01T14:39:21+0000
مرور دهوك ينشر مفارزه في الطرقات الرئيسة لمواجهة كورونا.. صور

شفق نيوز/ نشرت مديرية مرور دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاحد، مفارزها في الطرقات الرئيسة بين مركز المحافظة والاقضية والنواحي لمتابعة تنفيذ الاجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مسؤول اعلام مرور دهوك ازاد طه، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز للمرور اقامت نقاط تفتيش تنفيذا لمقررات غرفة عمليات دهوك لمواجهة وباء كورونا".

وأشار إلى أن "مفارز المرور في اقضية المحافظة بدأت اليوم، بتحديد المخالفين من السواق الذين لا يلتزمون بلبس الكمامة، وخاصة في سيارات الاجرة"، داعياً المواطنين الى "الالتزام بالتوجيهات الصحية حفاظاً على حياتهم والوقاية من فيروس كورونا".

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