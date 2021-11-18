مرور دهوك تعرض صوراً مروعة لحوادث سير اودت بضحايا

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمرور دهوك في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن وقوع عشرة حوادث مرورية في مناطق متفرقة بحدود المحافظة اوقعت ضحايا.

وقال المتحدث باسم مرور دهوك ازاد طه لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم اثر وقوع عشرة حوادث مرورية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال 24 ساعة الماضية، اضافة الى اصابة 11 اخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية المرور العامة في اقليم كوردستان عن حصيلة الحوادث المرورية خلال الـ10 أشهر الماضية، مشيرة إلى أنها بلغت (3107) حوادث مرورية راح ضحيتها (476) قتيلا و(5384) جريحا.

يذكر أن يوم الـ(17) تشرين الثاني من كل عام هو اليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية ويتم الاحتفاء بهذا اليوم في أغلب دول العالم بفعاليات عديدة.