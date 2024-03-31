مرور السليمانية ينهي الإضراب ويستأنف العمل

شفق نيوز/ عاد موظفو دوائر المرور في السليمانية بعد توزيع رواتبهم إلى عملهم، اليوم الأحد، لينهون بذلك إضرابا استمر لأكثر من أسبوعين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن موظفي مديرية مرور السليمانية أنهوا المقاطعة واستأنفوا العمل بعد بدء توزيع الرواتب يوم أمس السبت لمؤسسات الحكومة .

وأضاف أن هدف مقاطعة منتسبي مديرية مرور السليمانية ووفقا لتصريحات سابقة كانت الرواتب، فلا توجد الآن مشاكل في توزيعها، مبينا أن العمل في المديرية يجري حاليا بصورة طبيعية

وكان موظفو مديرية مرور السليمانية وموظفو عدد من المديريات قد قاطعوا العمل منذ أكثر من أسبوع بسبب تأخر الرواتب، إلا أن العمل عاد إلى طبيعته في دوائر السليمانية اليوم بعد بدء توزيع الرواتب لشهر شباط المنصرم .