مرور السليمانية: نقترب من تطبيق رخصة القيادة الرقمية

شفق نيوز / أعلنت مديرية مرور في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، تطبيق نظام الرخصة الرقمية وإتاحتها للمواطنين خلال مدة قريبة، نافية الأنباء التي تم تداولها على لسان المتحدث باسمها بشأن هذا النظام.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه، "تم نشر بيان مشوه على عدد من الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي نيابة عن المتحدث باسم مديريتنا حول رخصة القيادة الجديدة والنظام الرقمي".

وأضافت المديرية أنه "بينما نرفض هذه التصريحات والأخبار، فإننا نعلن للجميع أن هذا النظام وطني وستطبقه وزارة الداخلية في جميع المحافظات والإدارات المستقلة بنفس الطريقة وجميع المواطنين سيحصلون على الرخص".

وبينت المديرية أن "نظام رخصة القيادة الجديد هو نظام جديد في جميع أنحاء كوردستان وسيتم تطبيقه في المستقبل القريب في مديرية السليمانية".

وكانت مواقع ووسائل إعلام تداولت حديثاً منسوباً للمتحدث باسم المديرية ينتقد فيه تأخر وصول البرنامج الى المحافظة والحاجة الى وقت لتدريب الملاكات على النظام الجديد.

ودشن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء 24 آب (أغسطس) 2022، النظام الإلكتروني لإصدار إجازات السياقة للمواطنين.

وهذه المرة الأولى التي تتحول فيها عملية اصدار إجازات السياقة من النظام الورقي إلى الإلكتروني، في إطار برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لمواكبة التحول الرقمي.

وأكدت مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، إن رخصة القيادة الرقمية التي تم إطلاقها حديثا ستكون سارية المفعول لمدة خمسة أعوام.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم فاضل حاجي في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وفقا لتوجيهات وزارة داخلية حكومة إقليم كوردستان فإن رخصة القيادة الرقمية ستكون نافذة لمدة 5 أعوام.

وأوضح أنه يمكن لحامل تلك الرخصة تجديدها قبل 6 أشهر على موعد انتهائها.