مرور السليمانية توقف ترويج معاملات منح "إجازات السوق" إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ دعت مديرية مرور محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، المواطنين بعدم مراجعة قسم إجازات السوق اعتبارا من يوم غد الأحد لإشعار آخر.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان قسم إجازات السوق في المديرية دعا المواطنين لعدم المراجعة اعتبارا من يوم غد الأحد بسبب وجود مشكلة فنية أجبرته على ايقاف العمل في القسم لاشعار اخر.

وأضاف البيان؛ ان المديرية ستقوم خلال الايام المقبلة بالإعلان عن استئناف العمل في القسم بعد التغلب على المشكلة.

وأشار البيان الى ان على المواطنين الذين لديهم معاملات تم انجاز قسم منها في يوم الخميس الماضي ألا يراجعوا قسم الاجازات ايضا للسبب ذاته، داعية الجميع لانتظار اعلان جديد من خلال صفحة وموقع مديرية مرور محافظة السليمانية.