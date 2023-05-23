مرور السليمانية توضح بشأن تسجيل اكثر من 300 الف مخالفة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ نشرت مديرية مرور محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء ، توضيحا للرأي العام حول أخطاء في نشر بعض المعلومات المتعلقة بغرامات مشروع نصب الكاميرات "Point to point".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الليلة الماضية، تم نشر إحصائية تفيد بتسجيل أكثر من (385.000) ثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف مخالفة خلال (24) ساعة ، وهذا المعلومة لم تكن تخص الغرامات خلال هذه الساعات الـ24، بل هي مجموع الغرامات من مدة مباشرة الشركة المتعاقدة ولغاية يوم أمس علما انها لم تأخذ من اي مواطن وهي كانت تجريبية فقط".

واضاف البيان انه "لم يتم احتساب غرامات مخالف كاميرات السرعة من نقطة إلى نقطة على طريق Tasluja - Dukan على أي سائق (أي كغرامة مالية لن يتم تحصيلها من أي سائق) لأنها في مرحلة الاختبار "تيست" حتى 29/05/2023 ، وهو يوم الاثنين القادم الساعة 08:00 صباحًا ، لن يتم احتساب أي عقوبة على أي سائق وبعد هذا التاريخ سيتم تطبيقه عمليًا وما تم نشره في بعض الصفحات والمواقع مخالف لهذا الكلام فهو عاري عن الصحة وبعيد عن الواقع".

وتابع ان "ما حدث هو خطأ من احد موظفي الإحصاء لدى الشركة المتعاقدة حيث كانت المعلومات تفيد بأن إحصائيات المخالفات كانت في غضون 24 ساعة ، ولكن الصحيح هو خلال اختبارات الكاميرا منذ العام الماضي ولغاية الان".