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مرور السليمانية تعلن إيقاف إصدار اللوحات "الخاصة" إلى إشعار آخر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-29T13:55:59+0000
مرور السليمانية تعلن إيقاف إصدار اللوحات "الخاصة" إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور محافظة السليمانية، يوم الأحد، إيقاف إصدار لوحات المركبات "الخاصة" التي تزيد تكاليفها عن مليوني دينار الى إشعار آخر.

وقال المقدم بختيار محمد مدير الاعلام والاتصال بمديرية مرور السليمانية في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "بعد اصدار القرار رقم (2) 2022 من قبل وزارة داخلية حكومة اقليم كوردستان، التزمت مديريتنا وجميع إدارات المرور في المحافظات بتنفيذ بنود هذا القرار والذي تتضمن واحدة من بنوده منح أرقام خاصة بالمركبات مقابل مبلغ مليونين دينار".

واضاف ان "جميع العاملين في مديرية المرور عملوا على قدم وساق لتنفيذ هذا القرار، وقد اتخذنا عددا من الإجراءات لزيادة ساعات العمل وزيادة عدد اللجان الخاصة بتنفيذ جميع بنود القرار".

وبين محمد أن "اعداد المواطنين الكبيرة الذين يرغبون بالحصول على هذه اللوحات وتجمعهم في ساحات المديرية بهذا العدد الكبير جعلنا و بالتنسيق مع وزارة الداخلية في كوردستان نبحث عن آلية جديدة لمنح هذه الأرقام الخاصة خوفا من حدوث حادث أو تعرض بعض المراجعين لوعكات صحية نتيجة للتزاحم الكبير الذي خلفه اصدار هذه اللوحات، لهذا تقرر إيقاف اصدار تلك اللوحات إلى اشعار اخر لحين تنظيم الآلية بطريقة تتناسب والعدد الكبير من المواطنين".

واشار المقدم بختيار محمد الى أن "مديرية المرور باشرت بمنح هذه اللوحات الخاصة منذ يوم الاربعاء واليوم توقف اصدار تلك اللوحات لكن جميع حقوق من سجل لاستلام اللوحات الخاصة خلال الأيام الماضية سيكون محفوظاً وستصدر لهم اللوحات الخاصة بالقريب العاجل".

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