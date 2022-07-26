مرور السليمانية تعتمد نظام القرعة لاختيار الموظفين الجدد

شفق نيوز/ أجرت مديرية مرور محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، قرعة لاختيار موظفين جدد، كآلية حديثة ونزيهة في اختيار الموظفين.

وقال المتحدث باسم مديرية مرور السليمانية بهمن عبد الله في مؤتمر أجريت فيه القرعة التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "المديرية وبعد استحصال الموافقات الرسمية على تعيين 36 موظفا جديدا بصفة عقد على ملاك المديرية وبعد مشاركتنا بمعرض (فين) لتوفير فرص العمل للعاطلين، واعتباراً من 25 حزيران الماضي تم استقبال 1341 سيرة ذاتية للمرشحين لشغل الـ36 درجة وظيفية اعتمادا على المعايير التي أقرها معرض فين".

واضاف انه تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة السير الذاتية وتحديد المعايير الأساسية للقبول وفقا لمتطلبات الوظائف مع مراعاة العمر المحدد من (18 ولغاية 35) مع مراعاة التخصص كون الوظيفة المطلوبة لا تتطلب شهادة اساسية ولهذا تقرر قبول ترشيح خريجي الاعداديات المهنية والمعاهد والاعداديات.

واوضح ان "القرعة ستتم لاختيار 36 مرشح فقط وفي حال تخلف أحد المرشحين عن الحضور في الموعد المقرر سيتم إجراء قرعة اخرى لاختيار مرشح بديل".