مرور السليمانية تطلق تحذيرا بسبب الأمطار والغبار

شفق نيوز- السليمانية

حذّرت مديرية المرور في السليمانية، يوم الاثنين، من تزايد خطورة الطرق نتيجة موجة الأمطار الحالية المصحوبة بالغبار، والتي تؤثر على مناطق مختلفة من إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأمطار التي تهطل حالياً تُعد أكثر خطورة مقارنة بأمطار فصلي الشتاء والربيع"، عازية ذلك إلى "اختلاطها بالغبار والأتربة المتراكمة منذ الليلة الماضية وحتى الآن".

وأضاف البيان أن هذه الحالة تؤدي إلى "تشكّل طبقة زلقة على الطرق والشوارع داخل المدن وخارجها، ولا سيما في المنعطفات"، مما يزيد من احتمالات فقدان السيطرة على المركبات ووقوع الحوادث المرورية.

ودعت المديرية السائقين إلى "توخي الحذر الشديد والالتزام بالسرعة القانونية والقيادة الآمنة"، تفادياً لأي حوادث محتملة خلال هذه الظروف الجوية.