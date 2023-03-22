مرور السليمانية تسجل 5 حوادث و24 إصابة خلال اعياد نوروز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة مرور محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اصابة 24 شخصا بخمسة حوادث مرورية مختلفة خلال ايام أعياد نوروز الثلاثة الماضية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ، ان "مجموع الحوادث المرورية خلال الايام الثلاثة الماضية من عيد نوروز داخل مدينة السليمانية وضواحيها بلغت خمسة حوادث، اسفرت عن إصابة 24 شخصا بجروح، من دون أية خسائر في الارواح".

واشار البيان الى ان "اسباب الحوادث تعود وفقا للكشف والتخطيط الذي قام به ضباط المرور الى عدة اسباب منها الحالة الجوية خلال ايام نوروز والتي شهدت تساقط الامطار وتسببت في حالات التزحلق على الشوارع".

وأضاف ان "من بين الاسباب الاخرى السرعة الزائدة عن الحد وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية والتعليمات الخاصة، منوها الى ان "الكشف والتخطيط في بعض الحوادث بين ان بعض السيارات كانت تحمل اشخاصا اكثر من الطاقة الاستيعابية المسموح بها قانونيا".

وتابع البيان ان "من بين الاسباب الاخرى عدم استعمال حزام الامان من قبل السائقين والركاب وهو ما يعد مخالفة قانونية وخطيرة".

واوضح ان "خطط مديرية المرور في السليمانية على مستوى داخل المدينة وخارجها تم تنفيذها من قبل ضباط ومنتسبي المرور بإشراف المدير العام لمرور السليمانية بنجاح على الرغم من الاحوال الجوية السيئة، مبينا ان "الضباط والمنتسبين لم يتركوا اماكن واجباتهم وكانوا في خدمة المواطنين طيلة فترة عملهم خلال هذه العطلة".