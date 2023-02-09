مرور السليمانية تحذّر من توجه المواطنين للجبال بسبب كثافة الثلوج

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور في السليمانية، يوم الخميس، أهالي المحافظة والسياح من التوجه إلى الجبال المحيطة بالمدينة خشية وقوع حوادث جراء تساقط الثلوج الكثيف.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "نحذر المواطنين من التوجه إلى جبليّ (كويزة، وأزمر) والمناطق الجبلية بسبب صعوبات في الطرق جراء تساقط الثلوج".

وشهدت مدينة السليمانية، اليوم الخميس، تساقطاً كثيفاً للثلوج حيث غطّت معظم شوارع مركز المحافظة، فيما ارتدى جبلا أزمر وكويزة الرداء الأبيض.

وعادة ما يتوجه أهالي السليمانية والسياح الوافدين إليها إلى المناطق الجبلية عند تساقط الثلوج للهو وتقاذف كرات الثلج ونحت المجسمات الثلجية.