مرور السليمانية تحذر من سلوك طريقٍ جبلي بسبب الصقيع

شفق نيوز/ حذرت لجنة الطوارئ في مديرية مرور السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، المواطنين من سلوك طريق جبلي لخطورته جراء تراكم الصقيع مما يؤدي لحوادث سير مميتة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الطريق المزدوج المؤدي الى جبلي كويژه‌ وازمر لا يمكن سلوكه لتشكل الصقيع عليه، مما يشكل خطرا على ارواح المواطنين".

وبينت ان "مفارز شرطة المرور قطعت الطريق ولا تسمح للسائقين بالتوجه الى الجبلين حرصا على حياتهم".

واشارت اللجنة الى انه بإمكان سائقي المركبات السير عبر شوارع: جافيلاند، ونفق بيشرو، وسيتك، ودباشان، وهواري شار، بعد ان قامت الكوادر البلدية بإزاحة الثلوج عنها وفتحها أمام حركة السير.

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت بلدية السليمانية عن المباشرة بحملة لفتح الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة التي أغلقتها الثلوج جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح البلاد.