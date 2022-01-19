سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مرور السليمانية تحذر من سلوك طريقٍ جبلي بسبب الصقيع

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-19T11:31:11+0000
مرور السليمانية تحذر من سلوك طريقٍ جبلي بسبب الصقيع

شفق نيوز/ حذرت لجنة الطوارئ في مديرية مرور السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، المواطنين من سلوك طريق جبلي لخطورته جراء تراكم الصقيع مما يؤدي لحوادث سير مميتة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الطريق المزدوج المؤدي الى جبلي كويژه‌ وازمر لا يمكن سلوكه لتشكل الصقيع عليه، مما يشكل خطرا على ارواح المواطنين".

وبينت ان "مفارز شرطة المرور قطعت الطريق ولا تسمح للسائقين بالتوجه الى الجبلين حرصا على حياتهم".

واشارت اللجنة الى انه بإمكان سائقي المركبات السير عبر شوارع: جافيلاند، ونفق بيشرو، وسيتك، ودباشان، وهواري شار، بعد ان قامت الكوادر البلدية بإزاحة الثلوج عنها وفتحها أمام حركة السير.

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت بلدية السليمانية عن المباشرة بحملة لفتح الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة التي أغلقتها الثلوج جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح البلاد.

related

منتسبو مرور السليمانية يعلنون الإضراب للمطالبة برواتبهم

Date: 2020-06-29 17:18:41
منتسبو مرور السليمانية يعلنون الإضراب للمطالبة برواتبهم

حملة امنية كبيرة في شوارع السليمانية لاصطياد المخالفين.. صور

Date: 2021-07-25 10:46:32
حملة امنية كبيرة في شوارع السليمانية لاصطياد المخالفين.. صور

صور.. بلدية السليمانية تستنفر لفتح الطرق المغلقة بالثلوج

Date: 2022-01-19 09:17:35
صور.. بلدية السليمانية تستنفر لفتح الطرق المغلقة بالثلوج

بعد كوادر الصحة.. شرطة المرور يحتجون على تأخر الرواتب في السليمانية

Date: 2020-06-16 19:38:31
بعد كوادر الصحة.. شرطة المرور يحتجون على تأخر الرواتب في السليمانية

مرور السليمانية تعلق الدوام الرسمي بعد تسجيل اصابات بكورونا

Date: 2020-06-17 17:33:15
مرور السليمانية تعلق الدوام الرسمي بعد تسجيل اصابات بكورونا