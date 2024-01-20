مرور اربيل حول اعتداء سيدة على أحد أفرادها: سيارتها حُجزت وأقمنا دعوى عليها

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل، يوم السبت، الحجز على سيارة امرأة قامت بإهانة شرطي مرور وإقامة دعوى بحقها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "في تاريخ 16/ كانون الثاني/ 2024، قامت سائقة سيارة بالاعتداء على شرطي مرور على شارع 40 قرب سوق (لنگه) في أربيل".

وأضافت ان "مفارز المرور قامت بحجز السيارة واقامة دعوى قضائية بحق سائقة السيارة"، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل سائق يقوم بالاعتداء على شرطة المرور اثناء العمل او بسبب أداء واجبه".