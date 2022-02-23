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مرور اربيل تصدر توضيحاً حول تعديل نظام منح رخص القيادة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-23T08:10:16+0000
مرور اربيل تصدر توضيحاً حول تعديل نظام منح رخص القيادة

شفق نيوز/ نفت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء إجراء تعديل على نظام منح رخص القيادة أو زيادة الرسوم المالية بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في بيان اليوم، "في الأيام الماضية ولاستفزار الناس تم نشر موضوع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اجراء تغيير على نظام اصدار رخص القيادة وإجراء تغيير على الرسوم المالية لمنحها، وكذلك وضع شرط ينص على أن أي شخص يرغب في الحصول على رخصة القيادة يجب أن يذهب أولا إلى مكتب لتعليم القيادة لمدة 12 يوما وحضور ندوة لمدة أسبوع حول قوانين القيادة، مما يشكل عبئا على المواطنين".

وأضاف "نود أن نوضح للجميع أنه لا يوجد أي تغيير في الوقت الراهن خاصة بما يتعلق في استيفاء الرسوم مقابل منح نماذج رخص القيادة، وما تم نشره خبر لا اساس له".

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