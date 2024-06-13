مروحيات تشارك بإخماد حريق بمنى شاهق في أربيل بعد ساعات من نيران المصفاة- فيديو

شفق نيوز/ تواصل فرق الدفاع المدني في مدينة أربيل، محاولاتها لإخماد حريق نشب في مبنى شاهق، وذلك بعد ساعات قليلة من اخماد حريق كبير التهم خزانات مصفاة نفطية.

وقال الدفاع المدني في أربيل لوكالة شفق نيوز، إنه استعان بمروحياته لإخماد الحريق الذي نشب في مجمع استثماري وسط أربيل عاصمة إقليم كوردستان، والذي يبلغ طوله أكثر من 120 متراً ب32 طابقاً.

ولم تعرف على الفور أسباب الحريق.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان الحريق وقع في مبنى توليب تاور الاستثماري وهو قيد الإنشاء.

وأضاف مراسلنا؛ أن 15 فرقة من الدفاع المدني مازالت تحاول السيطرة على الحريق.

ويأتي الحادث بعد ساعات قليلة من إخماد حريق استمر لنحو يوم على طريق كوير جنوبي أربيل، التهم خزانات نفطية في مصفاة.

وقالت السلطات المحلية في أربيل لوكالة شفق نيوز، إن تماساً كهربائياً وراء الحادث الذي خلف خسائر بنحو ثمانية ملايين دولار.

مشاهد من الحريق: خاص شفق نيوز