مروحيات تركية تقصف مخابئ لعناصر من حزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري، يوم الخميس، بقيام مروحيات قتالية تركية بقصف قمة جبل كورزار ضمن سلسلة جبل متين المطل على ناحية شيلادزي شمالي محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن القصف استهدف كهوف يتحصن فيها عناصر من عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأضاف أن القصف تخللته اصوات الاسلحة الخفيفة، من دون بيان تفاصيل أكثر.

وكانت القوات المسلّحة التركية قد أطلقت الأحد حملة عسكرية جديدة داخل الحدود العراقي في إقليم كوردستان هي الثالثة منذ العام 2020، وهي تعتمد فيها على قوات خاصة وطائرات مسيّرة قتالية لمهاجمة مقاتلين تابعين لحزب العمال الكوردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.