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مروحيات تركية تقصف شمال دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-28T04:58:00+0000
مروحيات تركية تقصف شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك باقليم كوردستان، اليوم الخميس، بأن المروحيات العسكرية التركية جددت قصفها لمناطق شمال المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مروحيات تركية قصفت في ساعة متقدمة من ليل امس، اطراف قريتي سركلى وسكيرى في منطقة نهيلي بحدود قضاء العمادية، شمال دهوك.

واضاف المصدر، أن القصف استهدف عناصر لحزب العمال الكوردستاني دون معرفة حجم الاضرار الناجمة عن القصف.

وأطلقت تركيا الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" العسكرية، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان ضمن إقليم كوردستان، موطئ قدم له.

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