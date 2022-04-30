مروحيات تركية تشن قصفاً عنيفاً على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك باقليم كوردستان، بأن المروحيات العسكرية التركية قصفت بشكل وصفه بالعنيف مناطق شمال المحافظة يتخذ منعها حزب العمال معاقل له.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مروحيات تركية قصفت في ساعة متأخرة من مساء السبت قرية سبيندار في سفح جبل كارة المطل على قضاء العمادية.

ولم يبن على الفور حجم الخسائر الناجمة عن القصف.

وأطلقت تركيا في الـ25 من نيسان المنصرم عملية "قفل المخلب" العسكرية، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان ضمن إقليم كوردستان، موطئ قدم.