مركز يندد بتعليمات صادرة عن حكومة إقليم كوردستان بشأن العمل الإعلامي

شفق نيوز/ ندد مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية، بنشر تعليمات صادرة عن وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان في جريدة وقائع كوردستان بشأن العمل الإعلامي.

وقال منسق المركز رحمن غريب في بيان، إن "تعليمات وزارة الثقافة هي للتضييق على حرية التعبير".

وفي التعليمات رقم 1 لسنة 2023 بشأن العمل الإعلامي في إقليم كوردستان (الخاص بتنظيم الترددات الإذاعية والتلفزيونية) الصادر عن وزارة الثقافة في حكومة الإقليم في 22 أيار 2023، فإنه تم نشر 17 مادة ضمن تلك التعليمات.

وتنص المادة الـ 8 من التعليمات على أنه "في سياق حدوث العراقيل والمشاكل، واللجوء إلى القانون والسلطة القضائية، فإن هذا النظام والتعليمات، إلى جانب قانون الصحافة في إقليم كوردستان، وقانون حقوق المؤلفين، وحقوق ما يُماثلهم، والأحكام الأخرى العامة ستكون معيارا للبت في القضايا التي تعرض على السلطة القضائية".

ويضيف غريب أنه "يتعين على الحكومة تطبيق قانون الصحافة والمعلومات وخطتها الاستراتيجية لحماية حقوق الإنسان"، معتبرا تلك التعليمات "بالضد من سياسة حكومة إقليم كوردستان الرسمية تجاه حرية العمل الصحفي، مما يبطل محتوى قانون الصحافة".

وقال المركز في بيانه "في قانون الصحافة، فإن الصحفي حرٌّ ولا رقابةَ عليه، وحرية التعبير والنشر مكفولة لجميع المواطنين، ضمن إطار إحترام الحقوق والحريات الخاصة الفردية والحياتية وفقا للقانون والالتزام بأخلاقيات الصحافة، لكن تلك التعليمات وضعت الكثير من الرقابة والمتابعة على وسائل الإعلام، بما في ذلك وزارة الثقافة في مديرية الطباعة والنشر في الوزارة، والسلطة القضائية، والإدعاء العام، ودائرة الإعلام والمعلومات" في حكومة إقليم كوردستان.