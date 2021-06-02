مركز يطالب المنظمات الدولية بالضغط على تركيا لايقاف انتهاكاتها في الإقليم

شفق نيوز/ دعا مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية وسائل الاعلام العراقية و الدولية، يوم الأربعاء، الى ايلاء الاهتمام الجدي والفاعل بما يحدث في اجزاء واسعة من أراضي أقليم كوردستان العراق، والتي تفرض فيها القوات التركية سيطرتها عليها.

وقال المركز في بيان اليوم، إن "العمليات العسكرية تلك أدت الى الاضرار بحياة آلاف المواطنين، الذين أضطروا الى هجر سكان مئات القرى والنزوح الى أماكن اكثر أمناً، كما أدى الغزو التركي الى الاضرار الجسيم بالبيئة، نتيجة احراق آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية والمحميات الطبيعية، أضافة الى قيام القوات التركية بقطع آلاف ألاشجار المثمرة والطبيعية، كما ان استخدام القوات التركية للاسلحة المختلفة ومنها المحرمة دولياً سيؤدي مستقبلاً الى تلوث التربة والبيئة لمئات السنين.

مركز ميترو طالب الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان الى وقفة جدية ضد هذا الخرق الواضح والفاضح لكل القوانين والأعراف الدولية ولعلاقات الصداقة بين الدول المتجاورة.

وطالب ايضا المركز الجهات والمنظمات الدولية وبالذات المهتمة منها بسلامة البيئة الى ادانة الانتهاكات التركية والضغط عليها لايقاف هذه التجاوزات والاعتداءات والخروقات التركية المنافية لحقوق الانسان والمعادية للبيئة والحفاظ عليها.

ودعا مركز "ميترو" وسائل الاعلام الكوردستانية والعراقية والدولية والمدونين على وسائل التواصل الاجتماعي الى ايلاء الاهتمام الجدي بما يجري من قبل القوات التركية ومتابعتها وتغطيتها لتشكل عامل ضغط على السلطات التركية لايقاف تلك الجرائم بحق الانسان والبيئة.

كما دعا المركز الجهات المسؤولة الى تسهيل عمل الفرق الاعلامية وفسح المجال امامها للوصول الى المناطق المتضررة.

و أعلنت منظمات معنية في مجال البيئة في وقت سابق من اليوم أن الجيش التركي دمر قرابة 1000 دونم من الأراضي الطبيعة في سياق الهجمات التي يشنها في المناطق الحدودية في إقليم كوردستان إضافة إلى إلحاقه ضرراً فادحاً بالحيوانات البرية.

وقال ممثلو تلك المنظمات في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم إنهم سيبعثون بمذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة، ويرفعون شكوى ضد تركيا.

وذكرت المنظمات في المؤتمر: إن الجيش التركي انتهك القانون الدولي، ولوائح الأمم المتحدة مرارا وتكرارا لسنوات عديدة بخرقه لحدود دولة أخرى وإلحاقه الضرر بآلاف الدونمات من الأراضي الطبيعية في المناطق الحدودية".

وطالبت المنظمات الرئاسات الثلاث في الإقليم والعراق بالتحرك دوليا إزاء هذا الملف.

من جهته انتقد ملكو بازياني سكرتير الحزب الأخضر في كوردستان خلال المؤتمر صمت هيئة البيئة في الإقليم تجاه تلك الانتهاكات، قائلا: إنها لم تتخذ أي موقف ضد ما تقوم به تركيا، مطالبا بالاسراع في إلغاء هذه الهيئة على اعتبار أنها أصبحت عبئا يثقل كاهل المواطنين وحكومة إقليم كوردستان.

وتابع بالقول: إن الجيش التركي ينشيء طريقا ممتدا من منطقة "جلي" التركية إلى قضاء العمادية في اقليم كوردستان، مشيرا إلى إنجاز 12 كلم من هذه الطريق داخل أراضي الإقليم، وان عملية قطع الأشجار بدأت منذ سنوات ويتم إرسالها إلى تركيا.

وأشار بازياني إلى أن منطقة "بادينان" تضم أكبر مساحات خضراء في الاقليم ولكن للأسف الإرهاب البيئي دمر مليون و700 الف دونم الغابات في تلك المنطقة المهددة بالفناء".

يذكر ان حكومة اقليم كوردستان كانت قد اعربت وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل عن استيائها من ظاهرة قطع الأشجار في المناطق الحدودية داعية الى وقف هذا التصرف الذي يضر بطبيعة وبيئة كوردستان.