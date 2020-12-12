مركز يرصد ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في السليمانية ومحيطها

شفق نيوز/ ادان مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين يوم السبت إعتقال الصحفيين والناشطين المدنيين وأستخدام العنف ضدهم، في مدينة السليمانية والمناطق المحيطة بها، مطالبا بأطلاق سراح جميع المعتقلين بدون أي شروط.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في صباح يوم الجمعة، تم أستقدام قوات كبيرة تستقل السيارات العسكرية ومجهزة بمختلف انواع الاسلحة، وأنتشرت تلك القوات أمام مبنى محافظة السليمانية، الواقع عند بوابة مدخل المدينة، وحال تجمع المتظاهرين، بدأت القوات الامنية بحملة اعتقالات لبعض منظمي التظاهرات، ومن الذين شملهم الاعتقال: بيمان عز الدين،عبدالله ملا نوري، شيركو حمة أمين، عزيز روؤف، عثمان كولبي، أضافة الى آخرين".

وذكر البيان "منذ بداية المظاهرات في محافظة السليمانية وادارة كرميان وادارة رابرين في 3 كانون الاول 2020، قابلت القوات الامنية المحتجين بأستخدام العنف المفرط، بأطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص البلاستيكي وفي كثير من الاحيان بأستخدام الرصاص الحي، وعلى الرغم من عدم وجود تصريح رسمي حول مايجري بين أيدينا، الا ان المتابعة (دروميديا الاعلامية) لمشهد الاحداث، رصد ما يلي:

* مقتل 10 أشخاص من المتظاهرين والقوات الامنية بأطلاق الرصاص عليهم.

* وجود أكثر من 120 جريح في تلك التظاهرات.

* هناك أكثر من 150 مقر حزبي ودائرة حكومية تم حرقها او وقعت اضرار مادية بها.

* تم أعتقال اكثر من 100 متظاهر.

وحسب معلومات تلقاها مركز ميترو فقد افرجت القوات الامنية عن مجموعة من الناشطين و الصحفيين فيما لم يطلق سراح عدد آخر من المعتقلين.