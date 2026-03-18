مركز يحذر الإعلام من التغطيات العشوائية للهجمات الإرهابية على إقليم كوردستان

حذر مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الأربعاء، وسائل الإعلام من التغطيات العشوائية للهجمات الإرهابية في كوردستان وسط تصاعد ملحوظ للتوترات الأمنية في المنطقة.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "قامت أغلب القنوات المرئية في إقليم كوردستان، ليلة أمس، بتغطية الهجمات الإرهابية التي استهدفت الإقليم، وتعاملت معها بحذر، ملتزمة بتوجيهات الحكومة في مثل هذه التغطيات الحساسة".

يعلن مركز ميترو أنه في هذا الوضع "الخطير والمليء بالتحديات، فإن الأولوية هي لأمن المواطنين وحماية إقليم كردستان من تهديدات الإرهابيين"، داعيا إلى الالتزام بـ"أعلى الانضباط المهني من قبل الصحفيين".

وأعرب المركز عن "قلقه من وجود فرق إعلامية قرب مواقع الأحداث، والتي لا تبالي بأمن المدينة، وتقدم تغطيات غير مهنية باسم نقل المعلومات، كان يمكن نشرها بطريقة لا تسبب الفوضى والاضطراب، لكنها أصبحت مصدرًا لنشر الخوف والهلع".

وشدد المركز على ضرورة أن "لا تميّز الجهات المعنية بين أي وسيلة إعلامية، وأن تكون تعليمات الوزارات والجهات المختصة موحدة للجميع، دون استثناء أي قناة من تطبيق هذه التوجيهات".

وتصدت منظومة الدفاع الجوي لقوات التحالف الدولي، فجر اليوم الأربعاء، لسلسلة هجمات جديدة بطائرات مسيّرة في سماء أربيل هي الثانية من نوعها، وسط حالة من الاستنفار الأمني المكثف لتأمين أجواء عاصمة إقليم كوردستان.

وتأتي هذه الموجة الجديدة لترفع حصيلة المسيرات المتصدى لها منذ فجر اليوم الأربعاء إلى خمس طائرات؛ حيث أُسقطت الأولى في وقت مبكر وسط أربيل، تلاها اعتراض طائرتين إضافيتين في سماء المدينة، وصولاً إلى الهجمات الأخيرة التي طالت مركز العاصمة وقضاء كويسنجق.