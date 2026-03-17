مركز أميركي يوثق 300 هجوم على إقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية:

كشف مركز (CPT) الأميركي، عن حصيلة ثقيلة للاستهدافات التي طالت إقليم كوردستان منذ اندلاع التصعيد العسكري في المنطقة أواخر شباط/فبراير الماضي، موثقاً أكثر من 300 هجوم شنه الحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة حليفة، أسفرت عن سقوط 59 ضحية بين قتيل وجريح.

وذكر فريق كوردستان العراق التابع للمركز، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الفترة الممتدة من 7 إلى 15 آذار/مارس الجاري شهدت 111 هجوماً، تركزت حصيلتها الأكبر في أربيل بواقع 81 ضربة، مقابل 38 استهدفت السليمانية.

ورغم تسجيل تراجع في وتيرة العمليات بنسبة تجاوزت 43% مقارنة بالأسبوع الأول للتصعيد، إلا أن التقرير سجل مفارقة دامية بـ ارتفاع مضطرد في أعداد الضحايا، حيث بلغت حصيلة الأسبوع الأخير وحده 36 ضحية (4 قتلى و32 مصاباً).

ولفت التقرير إلى أن رقعة الأضرار تجاوزت الخسائر البشرية لتطال "المرافق الحيوية والإستراتيجية"، حيث شمل القصف: قطاع الطاقة والخدمات: استهداف حقول نفطية، ومنشآت اتصالات، ومؤسسات حكومية.

وأشار إلى تضرر 21 منزلاً وفندقاً ومرافق عامة جراء القصف المباشر أو سقوط حطام الطائرات المسيّرة.

وأعرب المركز الأميركي عن قلقه العميق من استمرار ما وصفه بـ "القصف العشوائي للمناطق المأهولة"، واضعاً هذه الهجمات في إطار "جرائم الحرب" وفقاً للقانون الدولي، نظراً لتعمد استهداف المدنيين والبنى التحتية، داعياً المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذا التصعيد.