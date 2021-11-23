مركز ميترو يطالب بالاستجابة الفورية لمطالب الطلبة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا مركز "ميترو"، للحريات الصحفية، حكومة اقليم كوردستان الاستجابة "الفورية" لمطالب المحتجين السلميين من طلبة الجامعات والمعاهد في اقليم كوردستان وضمان حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي رفضنا لاستخدام العنف الذي طال مجموعة من الطلبة والإعلاميين.

وتتواصل الاحتجاجات السلمية لطلبة الجامعات في مدن اقليم كوردستان العراق ( اربيل، السليمانية، جمجمال، رانية، كلار، حلبجة، كويسنجق، خانقين ) لليوم الثالث على التوالي مطالبين بتحسين واوضاعهم وصرف المنح المالية المستقطعة عنهم منذ عام 2014.

واغلق طلاب جامعة السليمانية صباح اليوم الباب الرئيس للجامعة قبل ان ينتقلوا الشارع الرئيس للمدينة الذي يربط السليمانية بمدن كركوك و اربيل واجتمعوا امام مبنى المحافظة القريب من مبنى الجامعة، فيما قطع العشرات من زملائهم تقاطع الطرق في مناطق مختلفة من داخل المدينة الذي يعاني اصلا زحاما في طرقها.

وطالبت مديرية شرطة محافظة السليمانية، امس بعدم السماح لمن اسمتهم "المشبوهين" بالإساءة الى تظاهرات طلبة الجامعات مبينة ان عددا من ضباط ومنتسبي القوات الامنية والطلبة قد اصيبوا بجروح.

وأفاد ممثل مركز ميترو داخل التظاهرات، في الساعة الواحدة بعد الظهر اليوم الثلاثاء اندلعت مناوشات بين الطلبة الذين توجهوا في مسيرة الى (شارع سالم) وقوى شرطة النشاطات المدنية، بعد ان منعتهم من اجتياز جسر خسرو خال حيث وجود مقرات تابعة للحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، مع احتدام هناك حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الشرطة فيما شوهد ارتفاع النيران في جزء من مركز الاتحاد الوطني.

وكانت القوات الامنية قد استخدمت أمس الاثنين الغاز المسيل للدموع والمسدس الكهربائي لتفريق المتظاهرين الطلبة و على اثره جرح عدد من الطلبة و تم نقلهم الى المستشفى، في الوقت الذي كانت تقتحم عناصر من الشرطة الحرم الجامعي.

اما في قضاء رانية (140 كم شرق السليمانية) فقد نظم اللجنة المشرفة على التظاهرات مسيرة من امام الجامعة الى الشارع الرئيس في قضاء رانية وقال ممثل مركز ميترو داخل التظاهرة ان المحتجين ورفعوا لافتات مثل "سترحلون بالتصفيق فقط". بحسب ما جاء في بيان للمركز.

وقطع المتظاهرون في قضاء دوكان (60 كم شمال غرب السليمانية)، الشارع الرئيس ( اربيل- السليمانية) رافعين لافتات تضامن مع زملائهم في مدن الاقليم.

وفي قضاء كلار (140 كم جنوب شرق السليمانية )اقدم المئات من (جامعة كرميان) على اغلاق طريق كلار- السليمانية، مطالبين بتحسين الخدمات المقدمة لهم.

فيما تجمع طلاب جامعة صلاح الدين في العاصمة اربيل، امام وزارة التعليم العالي يرفعون لافتات تطالب الحكومة بزيادة التخصيصات المالية المقطوعة عنهم منذ 2014، وقطعوا احد الشوارع الرئيسية ( شارع 100 م).وقالت احدى المتظاهرات التي رفعت شعار "اين حقوقنا" لوسائل الاعلام "لا يسمعنا احد نحن هنا للايصال صوتنا الى السماء".

وخرج طلبة جامعة كوية في قضاء كويسنجق (74 كم شمال غرب) التابعة إداريا لمحافظة اربيل مطالبين الحكومة بصرف مستحقاتهم و تحسين اوضاعهم قاطعين طريق المدينة الرئيسي، وخرج العشرات من زملائهم في جامعة حلبجة في مدينة حلبجة (83 كم جنوب شرق السليمانية)، وانظم العشرات من طلبة كلية العلوم الانسانية في قضاء خانقين التابعة لمحافظة ديالى مطالبين بصرف المنح الشهرية المستقطعة عنهم.

وقال رئيس مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية رحمن غريب، نطالب حكومة اقليم كوردستان الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين السلميين من طلبة الجامعات والمعاهد في اقليم كوردستان وضمان حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي رفضنا لاستخدام العنف الذي طال مجموعة من الطلبة والإعلاميين.

وبين غريب ان عددا من فرق الاعلامية المستقلة منها والحزبية قد اصيبوا باختنقات جراء استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل واسع و منع من التغطية وواجهوا المضايقات المختلفة اثناء تغطيتهم لتلك الاحتجاجات موكدا، "نرفض جميع مظاهر العنف ونعتقد ان عودة ظهور العنف ضد الاعلاميين والمتظاهرين من قبل القوات الامنية هو من يتسبب بالفوضى، وليس التظاهر المدني السلمي الذي يقوم به طلبة الجامعات والمعاهد للمطالبة بالحد الادنى من حقوقهم".