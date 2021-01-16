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مركز ميترو يرصد تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين في اقليم كوردستان خلال 2020

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-16T10:42:20+0000
مركز ميترو يرصد تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين في اقليم كوردستان خلال 2020

شفق نيوز/ كشف مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن تزايد حالات الانتهاكات ضد الصحفيين في الاقليم خلال العام 2020، مشيرا الى ان عدم الالتزام بالقوانين التي تحمي العمل الصحفي وراء هذه الزيادة.

ونظم المركز، وبدعم من منظمة الاعلام الدولي، مراسيم الإعلان عن تقريره السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في كوردستان، في محافظة أربيل عاصمة الإقليم، وبحضور رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، حيث استعرض فيه الانتهاكات التي واجهت الصحفيين خلال العام الماضي.

وذكر المركز خلال المراسيم التي حضرتها وكالة شفق نيوز، انه في عام 2020 تزايدت حالات الانتهاك ضد الصحفيين في اقليم كوردستان، حيث سجل المركز 385 حالة اعتداء وانتهاك ضد الصحفيين.

وبين أن 163 حالة كانت بمنع التغطية الصحفية، و74 حالة اعتقال بدون امر قضائي، و40 حالة تهديد واهانة، و42 حالة مصادرة معدات صحفية, و4 حالات اغلاق مؤسسات صحفية.

واشار المركز ان عدد الانتهاكات في تزايد وان عدم تطبيق القوانين التي تحمي الصحفيين أدت الى زيادة الانتهاكات ضدهم، اضافة الى الازمة الاقتصادية وتداعيات كورونا والمشاكل بين القوى السياسية في السلطة التي انعكست على وضع الصحافة.

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