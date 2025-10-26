مركز "ميترو" يطلب تدخل رئيس إقليم كوردستان للإفراج عن مدير قناة فضائية

شفق نيوز- السليمانية

دعا مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الأحد، رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى التدخل للإفراج عن مدير قناة NRT شوان عادل الموقوف منذ 15 يوماً في السليمانية.

وذكر رئيس المركز الحقوقي رحمان غريب في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز إن المركز وجّه طلباً إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بشأن أمر توقيف مدير قناة NRT شوان عادل، وتضمّن الطلب توضيحاً مفصلاً حول القضية، ودعا فيه إلى الإفراج عن مدير القناة بكفالة بدلاً من إبقائه موقوفاً لمدة 15 يوماً.

وأضاف غريب أن المركز شدد في مذكرته على ضرورة عدم التعامل مع القضية بأسلوب قاسٍ، مشيراً إلى أن الرئاسة وعدت باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق سراحه بكفالة في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن مالك قناة "NRT" الفضائية رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد المعارض في إقليم كوردستان يواجه حكماً بالسجن لمدة خمسة أشهر بعد اعتقاله في 12 من آب/أغسطس الماضي أثناء تواجده في مجمع "القرية الألمانية" بالسليمانية، وذلك على خلفية ملف قضائي لم تُعلن تفاصيله بشكل كامل.