مركز "ميترو" يجتمع بمبعوث الأمم المتحدة للعراق ويشخّص عقبات أمام حرية الصحافة

شفق نيوز/ أعلن مركز "ميترو" للدفاع عن حرية الصحفيين، يوم الاثنين، عن عقد اجتماع "مهم" مع وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة لاستعراض حقوق الإنسان وحرية الرأي في إقليم كوردستان.

وقالت ممثلة المركز، هزان أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع عُقد مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، فولكر تورك، إلى جانب ممثلين عن عدة منظمات مدنية في إقليم كوردستان، وتناول أوضاع حقوق الإنسان والعقبات التي تعترض حرية التعبير والصحافة في الإقليم".

وأشارت إلى "تسليط الضوء على سلوك قوات الأمن مع الصحفيين خلال التظاهرات والتجمعات والاحتجاجات، وكذلك الصحفيين المدانين من قبل السلطة القضائية، وقرار تمديد سجن الناشط والصحفي شيروان شرواني من قبل محكمة أربيل العليا".

وأكدت أن "قضايا النشطاء والصحفيين المدانين علامة خطيرة على تراجع حرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كوردستان".

وبينت أحمد "في جانب آخر من الاجتماع، تم الحديث عن مخاطر خطاب الكراهية وعدم تنفيذ القوانين والقيود المفروضة على شبكات التواصل الاجتماعي والتحرش والابتزاز الإلكتروني".

ولفتت إلى أن "المركز قدّم تقريره السنوي حول الانتهاكات إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وبحسب التقرير المقدم للوفد، فإن سلوك الأجهزة الأمنية تجاه الفرق الإعلامية خلال تغطية الأحداث لم يتغير، فمعظم الأحداث التي لها قيمة إخبارية شهدت عقبات أمام الصحفيين لعدم تغطيتها".

وتابعت "كما يوثق التقرير حوادث مختلفة في مدن كوردستان مثل الاعتقالات دون أوامر قضائية، والعنف والضرب، والاعتداء على الفرق الإعلامية وتعذيبهم في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة والسجون الأمنية ومكافحة الإرهاب، والتهديد والترهيب والتمييز، ونقص المعلومات".