مركز "ميترو": اختفاء أثر أربعة صحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية

شفق نيوز/ كشف مركز ميترو للحريات الصحفية، مساء الأربعاء، عن اختفاء أثر أربعة صحفيين أثناء تغطية تظاهرات الطلبة في محافظة السليمانية.

وقال رئيس المركز رحمن غريب لوكالة شفق نيوز، إن مراسل وكالة شفق نيوز عباس محمد اركوازي رفقة ثلاثة صحفيين آخرين مصيرهم مجهول، "ونعتقد باحتجازهم لدى الأجهزة الأمنية في محافظة السليمانية".

وأضاف أن المركز يقوم بالتواصل مع السلطات الأمنية في المحافظة لمعرفة مصير الصحفيين الأربعة.

وبين غريب أنه في حال تعرض الصحفيين لأي توقيف تعتبره انتهاكاً صارخاً للحريات الصحفية، وخرقاً للقانون.