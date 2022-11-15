مركز مترو يرصد انتهاكات تطال الصحفيين اثناء تظاهرات الطلبة في السليمانية وكرميان

شفق نيوز/ رصد مركز ميترو العشرات من الانتهاكات والتجاوزات بحق الصحفيين والطلبة المتظاهرين في اليومين الماضيين، اللذين شهدا مظاهرات طلابية، طالبت بصرف المنح المالية المخصصة لهم.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن التظاهرات بدأت أمام مبنى رئاسة جامعة السليمانية يوم الأحد 13 من تشرين الثاني، ثم تطورت الى قيام الطلبة بقطع الطريق العام الواصل بين السليمانية والمدن الاخرى.

واضاف؛ ان القوات الأمنية استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين الذين تسببوا بازدحامات مرورية كبيرة.

وأشار المركز في بيانه إلى أنه في اليوم الثاني، امتدت المظاهرات لتشمل تجمع الطلبة أمام مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث استخدمت القوات الامنية الغاز المسيل للدموع فضلا عن عربات رش المياه لتفريق المئات من الطلبة المتظاهرين.

ولفت إلى أن القوات الامنية حاولت منع وسائل الإعلام من التغطية المباشرة للتظاهرات واعتدت على بعض الفرق الاعلامية الموجودة امام مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني واحتجزت عدد من الصحفيين وصادرت معداتهم.

ونقل مركز مترو عن مراسلي صوت امريكا، NRT ، خندان، KNN، ويستكة نيوز، دبلوماتك، درو ميديا، بي ئيم سي، قولهم إنهم تعرضوا للاعتداءات من قبل القوات الامنية واحتجاز بعضهم، وتعرض الآخرين للضرب، ومصادرة ادواتهم الإعلامية و اجبارهم على مسح ما تم تصويره.

ونقل البيان عن لنيا بختيار مراسلة موقع ويستكة نيوز قولها إنها تعرضت لرصاصة مطاطية واحتجازها لمدة نصف ساعة في داخل سيارة تابعة للقوى الأمنية.

واكد بعض الإعلاميين لمركز ميترو، وجود ظاهرة جديدة تمثلت في مهاجمة الاعلاميين من قبل أشخاص مدنيين مجهولي الهوية.

ونقل البيان عن رحمن غريب رئيس مركز ميترو للدفاع عن الحريات الصحفية، قوله إن "الصحفيين يتعرضون إلى أنواع من الانتهاكات دون اي مبرر، وهم يؤدون عملهم الاعلامي"، مضيفا "ندين تلك الانتهاكات ونطالب رئيس اللجنة الامنية في المحافظة فتح تحقيق بتلك الاعتداءات".

وعلى اثر ذلك قررت عمادة كل من جامعة السليمانية وكرميان إيقاف الدوام الرسمي من اليوم 15 من تشرين الثاني ولمدة ثلاثة أيام على خلفية المظاهرات التي قام بها طلبة الجامعتين، مطالبين بصرف المنح المالية المخصصة لهم.