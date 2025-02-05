مركز مترو: سلطات السليمانية اعتقلت صحفياً بعد استدعائه لمركز شرطة

شفق نيوز/ أعلن مركز "مترو" المعني بالدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الأربعاء، أن السلطات في السليمانية قامت باعتقال الصحفي بشدار بازياني.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد ظهر اليوم تم إبلاغ الصحفي بشدار بازياني، بضرورة مراجعة مركز شرطة سرچنار في السليمانية، حيث تم التحقيق معه ونقله إلى محكمة الجنايات، ثم صدر قرار قضائي يقضي باحتجازه حتى التاسع من الشهر الجاري.

وأشار المركز إلى أن الصحفيين سردشت حمە صالح، ودانا صالح، توجها إلى مركز الاحتجاز في السليمانية لمحاولة لقاء زميلهما المعتقل، إلا أنه لم يُسمح لهما برؤيته.

وطالب "مترو" بالإفراج الفوري عن الصحفي بكفالة مكان عمله، مؤكداً ضرورة التعامل مع القضايا الصحفية وفقاً لقانون العمل الصحفي، وعدم تطبيق أي قوانين أخرى بديلة على الصحفيين فيما يخص عملهم الإعلامي وحرية التعبير.