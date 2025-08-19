مركز "گلاويز" الثقافي يكرّم مثقفين وأدباء في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أقام مركز گلاويز الثقافي، يوم الثلاثاء، مراسيم تكريم لمثقفين وأدباء ومساهمين في إنجاح مهرجان گلاويز السنوي، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسيم شهدت حضور محافظة السليمانية، هفال أبو بكر، إلى جانب ممثّل وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، ومدير عام الثقافة والفنون وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية، مضيفاً أن الحفل تضمن إلقاء كلمات من المسؤولين، بالإضافة إلى عروض موسيقية وشعرية.

بدورها، قالت مديرة مركز گلاويز الثقافي، ابتسام إسماعيل، للوكالة، إن "الهدف من الحفل هو تكريم المشاركين في إنجاح المهرجان، الذي يعد من المهرجانات العالمية التي تستقطب كوكبة كبيرة من المثقفين والمفكرين إلى إقليم كوردستان، وخصوصاً محافظة السليمانية".

وأشارت إسماعيل، إلى أن "جميع المكرّمين يُعاملون كأعضاء في المركز من حيث إسهاماتهم المهنية والأدبية والثقافية، وليس من حيث الانتماء الرسمي"، مؤكدة أن "هذه المراسيم ستكون مستمرة في المستقبل لتكريم عدد أكبر من الكوادر المثقفة والمبدعة".

وأوضحت أن "هذه الفعاليات تعكس مدى احترام محافظة السليمانية والمؤسسات الثقافية للكوادر المثقفة والمبدعة، وتعمل على دعم الفنانين والمثقفين والمفكرين من خلال النشاطات الثقافية والفنية والفكرية المتنوعة، بما في ذلك النشاطات المطبوعاتية التي تنشرها المؤسسة لتعزيز الحركة الثقافية في المحافظة والإقليم".