مركز أربيل يحتضن مهرجاناً لسبعة أيام احتفالاً بأعياد الميلاد (صور)

شفق نيوز/ انطلق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مهرجان أربيل للتسوق، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، لجمع من الصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المهرجان انطلق اليوم قرب قلعة أربيل وسيستمر لمدة 7 أيام وبمشاركة أكثر من 500 من التجار والبائعين، لبيع منتجاتهم من الإكسسوارات المختلفة والمأكولات، والكثير من المنتجات التجارية".

ولفت خوشناو إلى أن "الإحصائيات الأخيرة أكدت دخول زوار من مختلف مناطق وسط وجنوب العراق تصل أعدادهم لـ7000 زائر بشكل يومي استعداداً للمشاركة باحتفالات رأس السنة الميلادية".