مركز حقوقي يعلن ميثاق شرف لمحاربة الاخبار "المضللة" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن مركز ميترو المعني بحقوق الصحفيين، يوم الاثنين، عن ميثاق الشرف الاعلامي في اقليم كوردستان لمحاربة الاخبار المضللة.

واقيم مؤتمر الاعلان عن ميثاق الشرف بحضور العديد من المسؤولين والاعلاميين اضافة الى اقامة حلقة حوارية حول الواقع الاعلامي في اقليم كوردستان.

وقال رئيس المركز رحمن غريب في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز "مع تطور وسائل الاعلام و زيادة الاعلام الالكتروني بات من الصعب التمييز بين الاخبار المضللة والصحيحة"، مضيفا ان "هناك الكثير من الاخبار المضللة يتم نشرها وان إعلان وثيقة الشرف الاعلامي هو دفاع عن الرسالة الاعلامية ورسالة الحقيقة".

واضاف انه "مع الاسف هناك الكثير من الجهات السياسية تمتلك جيوشاً الكترونية ووجود هذا الميثاق يساعد على العودة لمبادئ الاعلام الرصينة".

بدوره قال الصحفي ايوب ورتي المشارك في المؤتمر إنه "في حال تطبيق هذا الميثاق سيكون بالامكان التشجيع اكثر على الالتزام بالمبادئ الاعلامية اضافة الى ضرورة تشريع قوانين لتحسين الاجراءات الاعلامية بشكل افضل".

وتضمن الميثاق العديد من الإرشادات والتعليمات ابرزها كيفية التغطية الاعلامية مع احترام خصوصية الافراد لاسيما الاطفال والنساء وغيرها من الارشادات.