مركز حقوقي يدين اعتقال صحفيين ومتظاهرين في السليمانية

شفق نيوز/ أدان مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، مساء اليوم الخميس، اعتقال صحفيين ومتظاهرين في السليمانية بسبب تغطيتهم تظاهرات احتجاجية.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ظهر اليوم وخلال تغطية تظاهرة انطلقت في شارع سالم وسط مدينة السليمانية، قامت قوات الآسايش باعتقال ثلاثة صحفيين تابعين لشركة (جاترا) وهم كل من الصحفي برو عبد الرحمن، وبرهم صديق، ورزيار محمد، وعدداً من المشاركين في التظاهرة".

وطالب المركز القوات الأمنية بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمتظاهرين، مضيفاً "على قوى الأمن حماية التظاهرات السلمية وليس قمعها وعدم منع التظاهر المدني السلمي للمواطنين"، بحسب تعبير البيان.

وكانت أطراف تابعة لحزب العمال الكوردستاني في السليمانية دعت اليوم للخروج بمسيرة راجلة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتقال مؤسس الحزب عبد الله أوجلان.

فيما منعت قوات الآسايش التظاهرات والمسيرات بسبب عدم وجود موافقة مسبقة للقيام بها وعدم وجود مكان ملائم لها.

وأعلن المتحدث باسم حركة "حرية المجتمع" في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "تم اعتقال قرابة 50 ناشطاً وصحفياً بينهم رئيس الحركة.