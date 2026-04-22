مركز حقوقي: الصحافة الكوردية أسهمت في تعزيز الإعلام العراقي بعد 2003

شفق نيوز- بغداد

أكد مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الأربعاء، أن الصحافة الكوردية أدت دوراً تاريخياً في النضال من أجل الحرية والديمقراطية، وأسهمت بفاعلية في تطوير المشهد الإعلامي العراقي، وذلك بمناسبة عيد الصحافة الكوردستانية.

وقال المركز، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن المناسبة تتزامن مع مرور 128 عاماً على صدور أول صحيفة كوردية، و28 عاماً على تأسيس نقابة الصحفيين في إقليم كوردستان العراق.

وأضاف أن الصحفيين الكورد كانوا جزءاً أساسياً من مسيرة بناء العراق الجديد بعد عام 2003، وأسهموا في ترسيخ قيم التعددية والديمقراطية داخل البلاد.

ودعا المركز إلى تعزيز حضور اللغة والثقافة الكوردية في الإعلام الوطني، من خلال زيادة البرامج الناطقة باللغة الكوردية، بما يعكس تنوع العراق ويعزز الانتماء الوطني.

كما هنأ مركز النخيل الأسرة الصحفية الكوردية بهذه المناسبة، متمنياً لها مزيداً من التقدم والنجاح.

وكان برلمان كوردستان قد صادق على مقترح تحديد يوم الثاني والعشرين من نيسان في كل عام، يوما للصحافة الكوردية في الإقليم.