مركز تنسيق الأزمات في كوردستان يناقش أربعة محاور بينها المناخ والنازحين واللاجئين

شفق نيوز/ أعلن مدير إدارة الأزمات والكوارث داخل إقليم كوردستان علي سعيد، يوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع لمركز تنسيق الأزمات، في الإقليم، لمناقشة أربعة محاور للأزمات في الإقليم والمنطقة، منها التغيير المناخي، والأزمات الإنسانية بما يخص النازحين واللاجئين في الإقليم.

وقال سعيد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مركز تنسيق الأزمات المشترك، يتكون من أعضاء ممثلين عن الوزارات القطاعية في حكومة إقليم كوردستان، والمحافظين ومشرفي الادارات المحلية المستقلة في محافظات الإقليم، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المستقلة".

ولفت إلى أن "اجتماع مركز تنسيق الأزمات اليوم، سيناقش أربعة محاور تتمثل الأولى بالأزمات الإنسانية والطبيعية التي حدثت في الآونة السابقة وكيفية التعامل معها، وثانياً التطرق للوضع الإنساني في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة بشكل عام، خاصة موضوع النازحين واللاجئين حيث هناك مليون لاجئ في إقليم كوردستان".

وبيّن سعيد أن "المحور الثالث هو مناقشة الخطط المستقبلية المشتركة للتعامل مع الأحداث في المنطقة سواء كان على صعيد الإقليم أو على صعيد المنطقة، وأخيراً ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها".