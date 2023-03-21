مركز السليمانية يسجل أعلى تساقط للأمطار خلال 24 ساعة

شفق نيوز / أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى هطول للأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية في مركز محافظة السليمانية، فيما بينت أن تساقط الأمطار سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الطقس سيكون غير مستقر حتى نهاية الأسبوع الحالي"، مبينة أن "تساقط الأمطار بدأ على إقليم كوردستان في بداية الأسبوع الحالي".

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية بإقليم كوردستان، فقد "تم تسجيل أعلى هطول للأمطار في السليمانية من الساعة 09:00 صباح يوم أمس وحتى 09:00 صباح اليوم".

وأوضح البيان أن "معدل هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كما يلي: السليمانية: 13.8 ملم، وجوارتا: 1.7 ملم، وبرزنج: 32.1 ملم، وجمجمال 2.5 ملم، ودوكان: 1.6 ملم، ودربنديخان: 6 ملم، وبنجوين: 4 ملم، وقرگة: 5 ملم".