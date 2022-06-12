مرض يتفشى بين الأطفال في السليمانية والإصابات تبلغ ذروتها

شفق نيوز/ أعلن الدكتور بشدر عبدالله مدير مستشفى "الدكتور جمال أحمد رشيد" للأطفال في محافظة السليمانية، يوم الأحد، إدخال أعداد كبيرة من الأطفال بسبب الإسهال والقيء إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وقال أيضا "نحن الآن في ذروة الوباء".

وذكر عبدالله في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن حالات الإسهال والقيء تشهد ارتفاعا في السليمانية، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر، مردفا بالقول إن أعداد المصابين كبيرة جدا، ولغاية الآن تم إدخال حوالي 140 طفلا مصابا إلى المستشفى.

وأوضح أن من بين هذا العدد 122 طفلاً يرقدون في قسم الطوارئ من بينهم 95 مصابا بالإسهال والقيء المتفشي حاليا، وبعضهم مصاب بمرض فيروسي، والبعض الآخر بالطفيليات، والبعض لديه حساسية تجاه بعض أنواع الطعام.

كما أشار مدير مستشفى الأطفال بالسليمانية إلى أن هذه الحالات كانت محتملة في السابق، ومن بعد تفشي فيروس كورونا هذا أكبر عدد يتم إدخاله إلى المستشفى ولأول مرة في السنوات الثلاث الماضية يتم تسجيل هذا العدد الكبير من المرضى.

عبدالله توقع أيضا زيادة عدد الأطفال المصابين بهذا المرض، قائلا: "قد نكون في الذروة حاليا"، مردفا بالقول إنه "من المتوقع حدوث موجات أخرى من المرض خلال موسم الصيف الحار".

وقال أيضا إن "خطر الإصابة بمرض الكوريا دائما يحدق بنا لذلك نقوم بأخذ عينات فحص لهذا المرض من معظم الأطفال المصابين ولكن لغاية الآن لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالكوليرا".

وكان مستشفى "الدكتور جمال أحمد رشيد" للأطفال في السليمانية قد أعلن أمس السبت إدخال 50 طفلا المستشفى بسبب الإسهال والقيء.