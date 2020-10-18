مرض غريب يصيب اطفالاً في دهوك عقب تعافيهم من فيروس كورونا

شفق نيوز/ كشف طبيب مختص بأمراض الأطفال في مستشفى "هيڤي" التعليمي بمحافظة دهوك، عن إصابة عدد من أطفال المحافظة بأعراض "نادرة" عقب تعافيهم من فيروس كورونا.

وقال الدكتور ازاد عبد الجبار لوكالة شفق نيوز؛ إن "أعراض المرض الغريب تظهر كارتفاع حرارة الجسم لدى الأطفال، واحمرار بياض العينين وتشقق في الشفة وظهور عقد في العنق، إضافة الى انقطاع الشهية واحتمال حدوث الإسهال والسعال وضيق في النفس، وهي تظهر خلال الإصابة بفيروس كورونا او بعده ويرجع الأطباء سبب ذلك الى التعامل الخاطئ مع نظام المناعة لدى بعض الأطفال خلال إصابتهم بالجائحة".

وبين حتى الآن، أصيب أكثر من عشرة أطفال بتلك الأعراض، تتراوح أعمارهم بين الثالثة الى الثانية عشر عاماً"، لافتا الى ان "اعراض المرض حديثة وهي قيد الدراسة والبحث، كما أنها ظهرت على أطفال في أمريكا وبريطانيا.

وأكد الطبيب عبد الجبار، ان "طرق الوقاية من كورونا هي نفسها للوقاية من المرض الجديد".









