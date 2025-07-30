"مرض صيفي" يرفع أسعار الدجاج في إقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

سجلت الأسواق في إقليم كوردستان، خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدجاج، في وقت عزت فيه السلطات هذا الارتفاع إلى انتشار عدد من الأمراض في حقول تربية الدواجن، ما تسبب بانخفاض الإنتاج.

وقال مدير الثروة الحيوانية في السليمانية جمال حسين لوكالة شفق نيوز، إن "سبب ارتفاع أسعار الدجاج يعود إلى انتشار عدد من الأمراض في حقول تربية الدواجن، وهي أمراض تظهر عادة على مدار العام، لكنها تزداد خلال فصل الصيف، ما ألحق أضراراً كبيرة بأصحاب تلك الحقول، وتسبب بانخفاض أعداد صغار الدجاج وإنتاج اللحوم، وبالتالي قلّ المعروض وارتفع السعر".

وأضاف، "حالياً هناك 614 مشروعاً لإنتاج الدجاج في السليمانية، تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 350 طناً من لحوم الدجاج يومياً، في حين لا تتجاوز حاجة مدينة السليمانية اليومية 150 طناً فقط".

وأشار حسين إلى أن "الأسعار كانت منخفضة في السابق بسبب وفرة الإنتاج في الأسواق، الأمر الذي أجبر أصحاب الحقول على بيع الدجاج بأسعار زهيدة، ما ألحق بهم خسائر كبيرة".

وأوضح أن "سعر كيلوغرام الدجاج في الحقول يتراوح حالياً بين 3 آلاف إلى 3 آلاف و400 دينار، ثم يُباع إلى تجار الجملة الذين يضيفون هامش ربح يتراوح بين 100 إلى 200 دينار، ليصل في نهاية المطاف إلى أيدي المواطنين بسعر أعلى".

وتوقع حسين، أن "تنخفض أسعار الدجاج بشكل واضح خلال الأيام العشرة المقبلة، بعدما تمكن أصحاب الحقول من إعادة تربية أعداد جديدة من صغار الدجاج، وهي الآن في طور النمو وستطرح في الأسواق قريباً".