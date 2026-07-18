مرضى الهيموفيليا في كوردستان يشكون نفاد الحقن وحياة المئات في خطر (صور)

شفق نيوز- السليمانية

حذرت جمعية مرضى الهيموفيليا في إقليم كوردستان، يوم السبت، من تداعيات استمرار نقص الأدوية والحقن الخاصة بعلاج مرضى الهيموفيليا، مؤكدة أن حياة مئات المصابين باتت مهددة في ظل عدم توفر العلاج الكافي.

وقال رئيس جمعية المصابين بالهيموفيليا في كوردستان، عادل زانيار، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "محافظة السليمانية تضم أكثر من 350 مصاباً بمرض الهيموفيليا، فيما يتجاوز عدد المصابين في عموم العراق سبعة آلاف مريض".

وأضاف أن "المرضى يعانون منذ فترة طويلة من نقص العلاجات اللازمة، عازياً ذلك إلى تأخر تشكيل حكومة إقليم كوردستان وعدم توفر السيولة المالية الكافية لشراء الأدوية والحقن الخاصة بعلاج المرض".

وأوضح أن "المريض الواحد يحتاج شهرياً إلى ما بين 30 و40 حقنة، فيما تتراوح كلفة الحقنة الواحدة بين 400 و500 دولار، وهي مبالغ تفوق قدرة معظم العائلات، ولا سيما في ظل التراجع الاقتصادي والأزمات المالية التي يشهدها الإقليم".

ودعا زانيار، حكومة إقليم كوردستان إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، بما يسهم في حسم الملفات الصحية والمالية وضمان توفير الأدوية المنقذة لحياة المرضى".

كما ناشد وزارة الصحة العراقية والحكومة الاتحادية بـ"عدم ربط توفير الأدوية والعلاجات الطبية بالخلافات المالية أو الاقتصادية"، مطالباً بـ"تأمين أدوية الهيموفيليا وسائر الأمراض المزمنة بشكل مباشر عبر وزارة الصحة الاتحادية".

وطالب أعضاء مجلس النواب العراقي باتخاذ "موقف جاد للدفاع عن حقوق مرضى الهيموفيليا"، محذراً من أن "استمرار نقص العلاج قد يؤدي إلى حالات نزف خطيرة تهدد حياة المصابين وتعرضهم لمضاعفات صحية جسيمة".

والهيموفيليا هو مرض وراثي نادر يسبب اضطراباً في تخثر الدم نتيجة نقص أحد عوامل التخثر، ما يجعل المصابين أكثر عرضة للنزيف لفترات طويلة، سواء بعد الإصابات أو بشكل تلقائي داخل المفاصل والعضلات والأعضاء الداخلية.

ويعتمد المرضى على حقن عوامل التخثر بصورة منتظمة للحد من النزيف ومنع المضاعفات التي قد تصل في بعض الحالات إلى تهديد الحياة.