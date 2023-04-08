مرصد بيئي: أربيل أفضل المناطق بجودة هواء في العراق

شفق نيوز / أكد مرصد العراق المعني بالبيئة والمناخ، يوم السبت، أن مدن إقليم كوردستان أفضل من بقية المحافظات الأخرى بجودة الهواء، التي لها علاقة بصحة الأشخاص.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم المعلومات الرقمية بالمرصد، رصد عبر منصة IQAir المتخصصة بحماية الهواء من الملوثات المحمولة جوا، حيث تقدمت أربيل وبقية مدن كوردستان بالمراتب عن بقية مدن العراق ومنها العاصمة بغداد".

وأضاف أن "أربيل جاءت بالمرتبة الأولى بالعراق بحصولها على مرتبة 72، وبغداد بالمرتبة 80"، مبيناً أن "تصنيف الموقع لهذه الأرقام يأتي ضمن الجو المعتدل صحياً، أي بين الجو الصحي والخطر، على الصحة العامة للناس".

ولفت المرصد، إلى أن "التصنيف لم يظهر رقم محافظة البصرة، التي يعرف عنها بأكثر المدن تلوثاً بسبب المحروقات النفطية المستخرجة من الآبار وآثار الحروب".

ويعتمد مؤشر جودة الهواء على قياس الجسيمات الدقيقة الصلبة أو سائلة مجهرية معلقة في الهواء، ويمكن أن تكون مصادر الجسيمات طبيعية أو بشرية المنشأ نتيجة أنشطتها اليومية، وكذلك حساب وجود المكونات الأخرى بالهواء مثل، الأوزون (O3)، ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) وثاني أكسيد الكبريت (SO2) وأول أكسيد الكربون (CO).